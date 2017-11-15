Макей: Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс
Минск готов отправить своих миротворцев на Донбасс, если это будет приемлемо для всех сторон.
Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.
«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», — подчеркнул он.
О необходимости введения миротворцев на Донбасс Киев заявил еще в 2015 году. Несколько месяцев назад такую возможность допустил и президент России Владимир Путин. На днях глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев согласовал с США основные тезисы проекта резолюции по миротворцам на Донбассе.
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