Судьба родителей Ксюши Ситник: папа – за решетку, мама – в общественный совет при МВД

Новость о задержании бизнесмена в Беларуси уже давно не является новостью. Тем не менее, известие о задержании бизнесмена Михаила Ситника вызвало резонанс.

Этот человек – топ-менеджер компании «ИмобиленИнвест» - известен как отец победительницы детского «Евровидения» 2005 года Ксении Ситник.

Как заявили в Комитете госконтроля, должностные лица компании несколько раз продавали разным лицам одни и те же строящиеся в ФОКе нежилые помещения. За повторную реализацию помещений ФОКа ООО «ИмобиленИнвест» получила 450 тысяч долларов в эквиваленте, сообщает TUT.BY.

Удивляет другое. Накануне задержания бизнесмена Ситника стал известен состав нового общественного совета при МВД. Членом совета стала мама Ксении Ситник – Светлана Стаценко, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени В.Мулявина.

Светлана Стаценко, фото Вячеслав Шарапов, @Sputnik

Интересно, что после победы Ксюши на «Евровидении» ее мама Светлана Стаценко в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии» рассказывала о том, что без денег мужа дочери было бы сложно пробиться в шоу-бизнесе.

Мама Ксении призналась, что фонограммы для «Славянского базара» дети записывают за деньги родителей.

- Если бы у моего мужа не было денег, сказать, в каком месте мы были бы? - - заявила Стаценко. - Как без денег двинуться, расколоть лед? Я суперталантливых детей слышу из провинции, но они никогда ничего не достигнут, потому что профессиональная фонограмма и хороший костюм стоят не меньше тысячи долларов.

Отец Ксении Ситник по профессии учитель, но он ни дня в школе не работал, рассказала Светлана Стаценко, у него свой бизнес.

- Он подходит так: у меня не куча детей, а только двое, и я в состоянии обеспечить их тем, что им надо. Нужна фонограмма - сколько надо? Достает из своего кармана и дает.

Ксения Ситник с отцом. Фото со страницы Михаила Ситника в Фейсбуке

Спустя 12 лет о вокальных успехах Ксении Ситник ничего не слышно. После окончания школы Ксения уехала из Беларуси несколько лет назад, получала профессию журналиста в Англо-Американском университете в Праге.

Ксения Ситник, фото Фейсбук Юлии Латушкиной

В интервью Onliner.by два года назад звезда детского «Евровидения» говорила, что для нее важно находиться не дома — вне зоны комфорта, и делилась планами – поступить в магистратуру.

Вот она, белорусская реальность. Папа звезды детского «Евровидения» задержан, мама – в совете МВД, а дочь – за пределами страны.