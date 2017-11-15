Задержан отец Ксении Ситник

Задержан Михаил Ситник — один из руководителей компании «ИмобиленИнвест», которая строила ФОК на пересечении столичных улиц Рафиева и Белецкого в Малиновке.

Об этом TUT.BY рассказали несколько не связанных между собой источников. А в ДФР КГК сообщили подробности уголовного дела в отношении должностных лиц «ИмобиленИнвест».

Фото со страницы Михаила Ситника в «Фейсбуке»

По словам собеседников TUT.BY, на прошлой неделе правоохранители задержали Михаила Ситника. Он является одним из руководителей компании «ИмобиленИнвест», но более известен как отец победительницы детского «Евровидения» 2005 года Ксении Ситник. В октябре мы писали, что на него из-за двойных продаж помещений ополчились партнеры по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в Малиновке.

Один мобильник Ситника сейчас недоступен, второй — не отвечает. Недоступен также и телефон Татьяны Троцкой — его компаньона по компании «ИмобиленИнвест».

Замначальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон рассказал, что департаментом выявлены факты хищений путем злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами ООО «ИмобиленИнвест» при строительстве и реализации нежилых помещений в составе строящегося Физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц Рафиева — Белецкого в Минске.

Фото Майя Кохно, TUT.BY

— Вместе с тем проведенная финансовой милицией проверка показала, что должностными лицами ООО «ИмобиленИнвест» одни и те же строящиеся в ФОКе нежилые помещения фактически продавались по несколько раз разным лицам. Всего ООО «ИмобиленИнвест» было заключено договоров на реализацию нежилых помещений ФОКа общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров при том, что его проектная площадь составила не многим более 5 тысяч квадратных метров.

Департаментом возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК РБ. Ущерб по ним составил около 900 тысяч рублей (450 тысяч долларов — прим. TUT.BY). Это те деньги, которые компания получила за повторную реализацию помещений ФОКа.

— Подозреваемыми по уголовным делам признано два человека, являвшихся должностными лицами ООО «ИмобиленИнвест». В отношении одного из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В процессе строительства для реализации проекта компания на договорной основе посредством заключения инвестиционных договоров, предварительных договоров купли-продажи и договоров займа привлекала денежные средства физических и юридических лиц, которые намеревались приобрести в ФОКе нежилые помещения.

Сейчас по указанным фактам проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Фото Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, в начале октября мы писали материал о ФОКе на Рафиева и ополчившихся на Ситника партнерах. Мы также узнали о людях, которые купили абонементы по 800 рублей на фитнес, но так и не дождались открытия ФОКа. Многие из них до сих пор так и не смогли вернуть деньги.

Компанией-застройщиком является «ИмобиленИнвест». В 2013 году она заключила с Мингорисполкомом инвестиционный договор на строительство ФОКа. Первоначально сдать объект должны были в октябре 2015. Позже сроки перенесли до начала 2017 года. Но до сегодняшнего дня ФОК так и не открыли. Как нам стало известно, руководил компанией-застройщиком Михаил Ситник и Татьяна Троцкая. А среди учредителей «ИмобиленИнвест» — неродная дочь Михаила и компания, учрежденная Ксенией Ситник.