Выпущена первая кукла Барби в хиджабе

Компания Mattel выпустила первую куклу Барби в костюме с хиджабом. Кукла изображает фехтовальщицу Ибтихадж Мухаммад.

Девушка стала первой американской спортсменкой, которая выступила на Олимпиаде в хиджабе, пишет people.com.

Спортсменка работала с компанией во время создания куклы и считает, что Mattel удалось достичь невероятного сходства.

В 2016 году на летней олимпиаде в Рио-де-Жанейро Мухаммад завоевала бронзовую награду в командных соревнованиях по фехтованию на саблях.