Витебская епархия о приговоре «батюшке-сутенеру»: «Попал в бесовское искушение»

39-летний священник из Ленинградской области Николай Киреев приговорен к 5,6 года лишения свободы за попытку сутенерства и торговли людьми.
Секретарь Витебского епархиального управления протоиерей Владимир Резанович рассказал «Витебскому курьеру», что думает об этом церковь.
По словам протоиерея, во время суда никакого вмешательства со стороны церкви в это дело не было.
— Священники были и будут разные. Они точно в такой же степени, как и все остальные люди, имеют свои человеческие недостатки. Мы считаем, что случившееся — ненормальное явление. Однако Николая Киреева никто не осуждает: на грех мы гневаемся, а человека должны беречь. И в этом смысле жалеть, что он попал в бесовское искушение. Это трагедия для отца Николая, его семьи и близких ему людей.
При этом Владимир Резанович отметил, что обществу «известны случаи незаслуженных обвинений»:
— Мы надеемся, что есть объяснения, почему человек оказался в таких обстоятельствах. И даст Бог, что они все же будут найдены дополнительным расследованием.
Отец Владимир пояснил, если вину Николая Киреева окончательно докажут, то дело также рассмотрит церковный суд:
— В случае подтверждения его вины, на основании церковных правил, он будет пожизненно лишен священнического сана.
На время следствия иерея храма Петра и Павла Выборгской епархии Русской православной церкви отца Николая (Киреева) отстранили от церковной службы.
Приговор суда не вступил в законную силу. Николай Киреев заявил о своем намерении обжаловать его.