Белоруски не оправдывают надежд владельцев «Милавицы»

Белорусский рынок оказался в аутсайдерах по темпам прироста продаж женского белья фабрик «Милавица» и Lauma, входящих в эстонский холдинг Silvano Fashion Group (SFG).

По итогам девяти месяцев этого года, белоруски приобрели белья этих брендов на сумму 14,5 млн евро. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако этот объем оказался меньше, чем в январе-сентябре этого года в целом прирастали продажи холдинга, а также реализация SFG белья на четырех основных рынках сбыта.

Как сказано в отчете SFG, в целом продажи составили 50,1 млн евро. Это на 9,7% больше, чем в январе-сентябре 2016 года. При этом чистая прибыль холдинга за этот период увеличилась на 3,7% — до 9,7 млн евро.

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