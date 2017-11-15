Генпрокурор рассказал о фигурантах дела по факту гибели солдата в Печах

По факту гибели рядового Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел, примерно столько же фигурантов дела.

Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

- Я встречался с матерью Коржича, беседовал с ней. Она будет принимать участие в некоторых следственных действиях, как это положено по закону, - приводит БЕЛТА слова генпрокурора.

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