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15.11.2017
TUT.BY
В суде «засекретили» данные о приговоре экс-гендиректору «Гомельтранснефть Дружба»

Летом в Минске состоялся суд над бывшим гендиректором «Гомельтранснефть Дружба» Сергеем Сосновским и экс-зампредом президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Тимошпольским.

Правда, в отличие от официального сообщения об их задержании подтвердить в суде информацию относительно приговора не удалось.

Сергей Сосновский был уволен с должности руководителя «Гомельтранснефть Дружба» 3 февраля 2017 года, пройдя путь от простого мастера до гендиректора. «Гомельтранснефть Дружба» он возглавлял с 2008 года. Фото: belchemoil.by

Напомним, Сосновский и Тимошпольский были задержан в конце минувшего года, но достоянием общественности это стало в феврале. По информации пресс-службы КГБ, в 2015 году Тимошпольский достиг договоренности об оказании Сосновским содействия одной из украинских компаний в получении заказа на производство ремонтных работ на нефтепроводе «Мозырь-Брест» стоимостью 8 млрд неденоминированных рублей. «При этом качество предоставляемых услуг не соответствовало требованиям белорусского законодательства», — сказали в КГБ.

В целях маскировки преступной деятельности, «обхода» требований белорусского законодательства в сфере производства строительных работ, а также обналичивания преступных доходов фигуранты разработали преступную схему с вовлечением в нее подконтрольных коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей, сообщал КГБ.

В конце 2016 года данную схему раскрыли силовики. Сосновский был задержан с поличным при получении взятки в 5 тыс. долларов. В качестве взяткодателя выступал Тимошпольский. Было возбуждено уголовное дело на основании статей о коррупции. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи передали данное дело в суд довольно быстро: спустя несколько месяцев после задержания.

В итоге, по данным «Белорусского партизана», в июле Сосновский был приговорен к 6,5 годам лишения свободы за получение взятки, Тимошпольский — к 2,5 года колонии за дачу взятки.

Фигуранты уголовного дела были не согласны с таким вердиктом — они считали его слишком суровым. Поэтому должны были обжаловать приговор 5 сентября.

В суде Центрального района Минска, где рассматривалось данное дело, отказались TUT.BY комментировать процесс. Там пояснили, что «информация о ходе и результатах рассмотрения дел (…) может быть предоставлена сторонам по делу».

Вместе с тем суды на регулярной основе информируют общественность о ходе и результатах рассмотрения судебных дел, имеющих повышенный общественный резонанс. Однако, «результаты мониторинга средств массовой информации свидетельствуют об отсутствии многочисленных публикаций по уголовному делу в отношении Сосновского С.В. и Тимошпольского В.И. Данное уголовное дело не имеет повышенного общественного резонанса», считают в суде Центрального района Минска.

Доктор технических наук Владимир Тимошпольский в 2008 году был освобожден от должности заместителя председателя президиума Академии наук. В последнее время работал директором по науке и новой технике киевской компании «Нефтегазстройизоляция». Его имя косвенно фигурировало в резонансном «деле профессоров БНТУ».

Информированные собеседники отмечают, в отличие от других подобных дел Сосновский и Тимошпольский получили не самые максимальные сроки. Они не исключают, топ-менеджер и ученый-бизнесмен могут быть скоро амнистированы, поскольку имеют влиятельных покровителей.

 
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