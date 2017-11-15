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Экономика
15.11.2017
Романчук: «Это диагноз. Это приговор. Хуже нас только Молдова и Украина»

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса поставил диагноз  белорусской модели «Совок/Госплан» - неуд/негоден.

«Данные немецкой организации GfK из нового доклада «Покупательная способность в Европе 2017» (Purchasing Power Europe 2017) ставят большой жирный крест на социальной ориентации белорусской модели экономики «Совок/Госплан», – написал Ярослав Романчук в Фейсбуке.

Гипотеза белорусских властей в 1994-1996гг. была следующей: государственная собственность + жёсткий торговый протекционизм + высокая налоговая нагрузка + всеохватывающее регулирование производства товаров и услуг + монополия государства в инфраструктурных секторах + блокировка политической конкуренции + «ручные суды» = больше богатства и благополучия для людей, выше конкурентоспособность, быстрее темпы экономического роста.

Почти 25 лет – достаточно времени для проверки этой гипотезы. По конкурентоспособности Беларусь отстаёт от стран, которые выбрали модель частной, открытой, конкурентной экономики в 5 – 10 раз. Немецкие аналитики представили нам данные по располагаемым доходам населения, т. е. по количеству денег, которые остаются на руках человека после уплаты всех налогов. Всего в списке 42 страны. Беларусь заняла 40-ое место. Хуже нас только Молдова и Украина.

В 2017г. европейцы потратили на потребительские товары и услуги € 9,4 трлн., что на 1,9% больше, чем в 2016г. В рейтинге 2017г. покупательная способность на одного жителя Беларуси составила € 2558. Это всего лишь 18,4% от среднеевропейского уровня, который составляет € 13937,3. Вот такой печальный, отрезвляющий результат, следствие грубой ошибки в выборе стратегии развития почти 25 лет назад. Покупательная способность денег на руках у белоруса в 5,45 раз меньше, чем в среднем по Европе. Это диагноз. Это приговор. Это причина радикально пересмотреть стратегию развития. Вернее, написать её с самого начала.

Идеологи (шаманы) существующей модели «Совок/Госплан» пытаются оправдываться. Мол, внешние обстоятельства мешают, враги вокруг, НАТО наступает, да и народец не соответствует высоким идеалам Большого государства. Полный провал белорусской модели пытаются замять те, кто все эти 20 лет кормился за счёт денег налогоплательщиков, кто «жировал» в статусе монополиста, кто пользовался тысячами льгот, квот, субсидий и привилегий. Но факты – упрямая вещь. Нам обещали быть даже лучше, чем в Евросоюзе. По факту оказалось, что мы в самом хвосте Европы. Слабым утешением является то, что хуже нас Украина (€ 949 на жителя в год или только 6,8% от среднеевропейского). Распорядители чужого (политики и чиновники) пытаются нам внушить, что рыночные реформы – это ужасно плохо, что это бьёт по карману обыкновенного человека.

Правда такова, что сохранение старой модели, торможение рыночных реформ – это верная дорога к деградации экономики и бедности. Ещё 25 лет движения по этому пути – и у нас будет полный стабилизец: население 7,5 млн. человек, пенсионеров – 3,3 млн. При этом 50% населения получают зарплату за счёт бюджета или работы на госпредприятии. На одного работающего – один пенсионер, средних школ – в два раза меньше, доля молодых учителей (до 35 лет) – 5%, доля населения страны, живущая в Минске – 35%, количество «живых» населённых пунктов – минус 2500. Покупательная способность белоруса по сравнению со среднеевропейской – 10%.

Как сказал один известный комментатор, «такой хоккей нам не нужен». Не нужна нам такая модель экономики. Она аморальна, опасна и скверна».

 
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