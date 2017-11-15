Как Украина отомстила России за Крым

Об этом пишет на ej.ru Игорь Яковенко.

– Утверждение что Украина отомстила России за агрессию, подсунув ей Наталью Поклонскую в депутаты Госдумы, уже стало общим местом. Россияне стали привыкать к Поклонской с ее бесконечным мироточением. Со временем стали даже находить преимущества в том, что она своими бесконечными запросами парализовала деятельность Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, Министерства культуры и еще десятка довольно вредоносных учреждений.

И тут, как тот мертвец из гоголевской «Страшной мести», стала появляться на свету еще одна посланница Крыма в федеральном парламенте — «сенатор» от Крыма Ольга Ковитиди. Эта стоит десятка поклонских.

В программе Соловьева она умудрялась своим криком в духе коммунальной склочницы перебивать практически всех, кто пытался рассуждать, а не орать про немедленную гибель Украины. Украинского «эксперта» Ковтуна она заткнула сразу, и тот молчал почти всю передачу. Политолог Александр Сытин был перебит ею на первом же слове и с большим трудом закончил свое единственное выступление. Больше всех досталось украинскому политологу Руслану Рыгованову, в которого Ольга Ковитиди вцепилась мертвой хваткой.

На довольно миролюбивые реплики украинского политолога Ольга Ковитиди отвечала истерическими криками: «Да вы еще попроситесь в Россию!», «Да если бы мы хотели, забрали бы все сразу после Крыма! До Киева дошли бы!».

Полагаю, что еще пару лет назад такой персонаж не удержался бы в качестве постоянного гостя даже у Соловьева. Сегодня времена изменились, и стиль коммунальной склоки господствует в эфире и в риторике государства. Это касается не только полемики, но и юмора.

Упомянутый выше украинский «эксперт» Вячеслав Ковтун, пытаясь сказать хоть пару слов в передаче, на которую его зачем-то пригласили, выкрикнул: «Украина — в Европе!» На что Соловьев с присущим ему остроумием отпарировал: «Украина в “…опе”».

Отмщение за Крым и войну против Украины и Сирии уже наступило. Санкции, изоляция и всякие поклонские с ковитиди в российском парламенте — это все мелочи. Самая страшная месть — это стремительная деградация российской правящей верхушки, заметная, в том числе, по тому, что происходит в телевизоре. И месть эта вполне в стилистике Николая Гоголя того периода его творчества, который принято считать украинским.