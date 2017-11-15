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15.11.2017
Михаил Брошин
Приятелю Лукашенко предъявили ультиматум

Что-то не везет в последнее время некоторым товарищам, засветившимся в обществе Александра Лукашенко. На прошлой неделе актера Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах, а на этой военные устроили бучу в Зимбабве, где уже более 30 лет правит Роберт Мугабе.

Эта южноафриканская страна благодаря мудрому правлению бессменного президента давно находится в бедственном положении. Но поводом для волнений стала не нищета, а борьба за власть, которую давно ведут две группировки.

Первая — так называемая G40 (сокращение от «поколение сорокалетних»), возглавляемая Грейс Мугабе (урожденной Маруфу) — энергичной 51-летней супругой президента. Ее поддерживают в основном молодые министры, пишет «Лента.Ру».

Вторая — «команда Лакост» во главе с первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой по прозвищу «Крокодил», человеком сложной судьбы. В юности он входил в уличную банду, где и получил свое прозвище. После того как в Южной Родезии началась партизанская война, Мнангагва убил белого фермера, был пойман, но освобожден из-за судебной ошибки, после чего присоединился к Мугабе.  На стороне Мнангагвы — бывшие ветераны освободительной борьбы, достаточно серьезная сила в нынешнем Зимбабве.

Пару лет назад «Крокодил» приезжал в Минск и встречался с Лукашенко

Но на прошлой неделе Мугабе отправил Мнангагву в отставку, обвинив его в попытке государственного переворота с помощью колдовства. Соответственно, претендентом №1 на власть стала Грейс.

Такой расклад понравился не всем. Военные захватили здание государственной Телерадиовещательной корпорации Зимбабве, перекрыли ряд автомагистралей и заняли центр Хараре. В столице периодически слышны стрельба и взрывы.

В то же время человек в камуфляже, опознанный как начальник управления Генштаба генерал-майор Сибусисо Мойо, заявил в телеэфире, что речь о перевороте не идет: «Мы желаем заверить нацию в том, что его превосходительство президент и его семья живы и здоровы и их безопасность гарантирована». Военные, мол, выступают лишь против преступников в окружении Роберта Мугабе.

Зимбабвийский главнокомандующий Константино Чивенга предъявил руководству страны ультиматум, содержащий четыре требования, сообщает местное издание NewsDay. Генерал потребовал прекратить чистки в правящей партии ZANU-PF. Также Мугабе и его сторонники обязаны отказаться от «безрассудных высказываний» в адрес руководства армии, осудить «контрреволюционные элементы» в руководстве страны и предоставить всем членам ZANU-PF равные возможности для участия во внеочередном съезде.

В свою очередь, по информации Би-Би-Си, правящая партия распространила заявление, в котором говорится, что комментарии генерала Чивенги были «рассчитаны на нарушение национального мира и подстрекательство к восстанию». ZANU-PF утверждает, что никогда не уступит военным угрозам и «подтверждает первенство политики над оружием».

В общем, чем закончится заварушка в Зимбабве пока непонятно. Пикантно, что в своё время Александр Лукашенко собирался крепко дружить с этой страной и «наращивать как политические контакты, так и взаимодействие в торгово-экономической сфере».

Жена «Гуччи Грейс», подвинувшая старика-мужа-диктатора

«Полиция приказала раздеться протестующим женщинам» и другие удивительные заголовки зимбабвийской прессы

 
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