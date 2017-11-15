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Спорт
15.11.2017
Министр спорта сорвался на журналисте: «Это все ваши домыслы и критиканство»

При реконструкции стадиона «Динамо» допущена, похоже, грубейшая ошибка.

Корреспондент Pressball.by Сергей Версоцкий задал на пресс-конференции вопрос об открытых дождю трибунах главного стадиона страны, а в ответ министр спорта Александр Шамко обвинил его в «критиканстве». 

– Вопрос Игорю Юркевичу (заместитель председателя Мингорисполкома. — прим.), раз уж на встрече нет столичного мэра. Этот вопрос лучше адресовать ему, но, может, вы ответите. Стадион будет главной ареной Евроигр, витриной легкоатлетической матчевой встречи. Как же так получилось, что при наличии кругового козырька, он совсем не покрывает нижние ярусы северной и южной трибун и, соответственно, не защищает зрителей от дождя? Кто это проектировал, как это реализовывалось? Беспокоит ли вас этот момент?

– Интересный вопрос вы задаете. Только как он перекликается с заявленной темой пресс-конференции?

– Минскому стадиону «Динамо» принимать матчевую встречу, так и перекликается.

– Вы видите, как стадион с каждым днем меняется в лучшую сторону. Так критично высказываться — мол, кто это придумал... Нужно оценивать объект с разных сторон. Я не могу сказать, какие трибуны козырек закрывает, какие не закрывает. О том, что козырек не закрывает северную и южную трибуны, я первый раз слышу от вас. Я обсужу этот вопрос со специалистами и дам ответ.

К ответу на вопрос присоединился министр спорта Александр Шамко:

– Вот вы оцениваете реконструкцию «Динамо» с такой критической точки зрения. Есть специальные технические требования. В чем вообще проблема? Вы что — строитель по профессии? Вы что — архитектор?

– Я журналист. И потенциальный зритель.

– Критиканством все могут заниматься. Нужна здоровая критика, а это — просто критиканство. Мы еще не сдали стадион, а вы уже говорите о том, что что-то там не перекрывает. Это ваши домыслы, не больше. У вас нет четкой аргументации по этому вопросу.

Свежие фото реконструкции стадиона «Динамо», на которых видно недостаточное покрытие крышей нижнего яруса трибун. Фото vk.com

Позже министр спорта добавил:

– Я не владею полной информацией про этот козырек, кому там какие неудобства будут. Есть специальные технические требования, спецификации, в том числе международные. Если мы в них не впишемся, не будем им соответствовать, наш объект просто не примут. Ни 4 звезды от УЕФА не получим, ни 1-ю категорию от ИААФ. Вы можете это понять? Проект же проходил согласование с этими структурами, значит, все их пожелания и требования были учтены, это ведь логично? Надо ли выделять на этот козырек дополнительно 100 000 долларов ради увеличения покрытия крыши, ради устранения маленького неудобства, даже если оно будет... Я думаю, такой необходимости нет.

 
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