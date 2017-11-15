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Экономика
15.11.2017
TUT.BY
Гендиректор «Немана» обвинил россиян в массовой подделке белорусских сигарет

В России стали массово подделывать белорусские сигареты, что создает негативный фон вокруг табачных фабрик из Беларуси.

Об этом в кулуарах выставки-ярмарки «Продэкспо» заявил гендиректор гродненской фабрики «Неман» Юрий Чернышев, комментируя TUT.BY информацию российских СМИ о буме табачной контрабанды из Беларуси в РФ.

Директор ГТФ «Неман» Юрий Чернышев. Фото Дмитрий Брушко для TUT.BY

— В России начали подделывать наши сигареты. Мы разве виноваты, что подделывают [белорусские сигареты]? Мы столько сигарет не производим, сколько [нам приписывают] в России контрабанды, — сказал Чернышев.

—  [В РФ табачные] фабрики растут как на дрожжах, там подделывают сигареты. Конечно, им неудобно подделывать «Мальборо», «Парламент», потому что ответственность может быть большая. А мы — госпредприятие. Что мы можем? — добавил он.

По словам Чернышева, белорусские сигареты подделывают не только в России, но еще и «в Польше, ОАЭ, Украине».

Гендиректор «Немана» подчеркнул, что компания чувствует себя нормально и выполняет все поручения президента и правительства. Гродненская табачная фабрика остается одним из крупнейших налогоплательщиков страны. Поставки на внутренний рынок идут по квотам на уровне прошлого года. Выполняются и прогнозные показатели по экспорту.

— В основном сейчас работаем с Азербайджаном, который нам поставляет акцизную марку, а мы им делаем сигареты. Идут переговоры с одной из стран Евросоюза, заключаем с ними договор. Они тоже нам будут поставлять акцизную марку. В общем, стараемся работать как положено, — сказал Чернышев.

На минувшей неделе «Коммерсант» сообщил о том, что в России доля нелегальных сигарет из Беларуси выросла в 2 раза. По данным исследования, проведенного Nielsen, год назад белорусская доля была примерно 0,9% от всего российского табачного рынка, то теперь она выросла более чем в два раза, достигнув 1,89%. Большая часть незаконно ввезенных в Россию белорусских сигарет (1,58%) выпускается на гродненской табачной фабрике.

Ключевой причиной продолжающегося роста доли нелегальной табачной продукции остается значительный разрыв в ставках акцизов между Россией и другими странами ЕАЭС. Табачные бутлегеры покупают белорусские сигареты, свободно перевозят их через открытую границу союзного государства как товар для личного пользования и тайно продают в России либо напрямую покупателям на рынках, либо оптом через интернет — местным перекупщикам, констатирует «Коммерсант». Наибольший объем продаж табака без российских акцизных марок в макрорегионе аналитики зафиксировали в Тамбовской области.

 
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