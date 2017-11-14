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14.11.2017
Психолог объяснил, почему минчане устроили в гипермаркете «битву за хурму»

Видео, снятое в столичном гипермаркете, прокомментировал kp.by психолог Павел Зыгмантович.

– Попадая в какую-либо группу людей, человек очень быстро заражается ее поведением. Удержаться от этого очень трудно. На мой взгляд, в случае распродаж работают одновременно три фактора. Во-первых, что-то можно купить дешевле, а это делает идею покупки привлекательнее.

Во-вторых, все хотят одну и ту же вещь, и человек потихоньку тоже начинает ее хотеть.

А в-третьих, ресурс ограничен, товар, который продается дешевле, может закончиться.

В условиях ограниченного ресурса люди автоматически начинают конкурировать. Отсюда появляется озлобление, ожесточение, агрессия. Поэтому человек, не планировавший ничего покупать и случайно оказавшийся в магазине во время какой-то распродажи или акции, может обнаружить себя хватающим не обязательно нужные ему вещи.

Как с этим справиться? Думать о том, что ничего сверхважного в этих покупках нет, и вы ничего не выиграете. А еще лучше - просто уйти.

 
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