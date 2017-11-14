«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах

Во вторник глава государства неожиданно эмоционально высказался о зарплатах членов избиркомов, обсуждая с Лидией Ермошиной местные выборы 2018 года.

После перечисление того, на чем можно сэкономить во время проведения выборов, Александр Лукашенко акцентировал внимание:

– Зарплата людей, связанных с выборами, — это святое.

Иными словами он дал понять, что членов избирательных комиссий не обидят и, вероятно, их вознаграждение уменьшать не будут. Сколько же зарабатывают в избиркомах?

В 2015 году Лидия Ермошина заявила «Комсомольской правде в Белоруссии», что оплата труда там «где-то на общеевропейском уровне» и ранее она приближалась «к установленному европейскому образцу – 30 долларов в день».

В 2016 году во время парламентских выборов Еврорадио подтвердило это цифру: за работу в основной день голосования члены избиркомов получили 60 рублей (30 долларов).

С учетом того, что соответствие выборов в Беларуси демократическим принципам и законности уже практически ни у кого не вызывает вопросов (в худшем смысле выражения), пользователи дискуссионной площадки talks.by не упустили возможности поиронизировать над акцентированном внимании главы государства.

«Куда слать резюме? Хочу работать в избиркоме».

«Про премию за проведение «элегантных выборов» на участках не забудьте».

«Нужная зарплата наблюдателям обеспечит положительный исход голосования нужным кандидатам».

«На премию можно рассчитывать лишь «правильно» подсчитав голоса».

«А моя зарплата не святое?»