Заико объяснил причину акций «две шоколадки по цене одной»

Экономист Леонид Заико назвал «Радыё Свабода» три причины, почему в Беларуси рекордно замедлилась инфляция.

За январь-октябрь 2017 года инфляция составила 3,94%, два месяца в году наблюдалась даже небольшая дефляция.

По мнению Леонида Заико этому есть три объяснения.

1. Нацбанк Беларуси после деноминации проводит жесткую монетарную политику.

2. Белорусская и российская экономики - «система соединенных сосудов». А Россия сейчас также проводит жесткую монетарную политику, там инфляция ниже белорусской (1,87% за январь-октябрь), цены на российском рынке почти не растут.

3. При низких доходах белорусов нет инфляции спроса на товары: спрос ниже предложения, люди сократили потребление, поэтому торговые предприятия не взвинчвают цены и чаще проводят акции вроде «две шоколадки по цене одной». Возникла проблема реализации: «попробуй продай».

Какой будет инфляция в Беларуси в следующем году, во многом зависит от инфляции в России, полагает Заико.