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Общество
14.11.2017
Кирилл Иванов
О новом общественном совете при МВД: «При этой власти не скоро выздоровеем»

«Салідарнасць» вспоминает, какими делами общественный совет при МВД отметился в последнее время.

Главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубов сменил на посту председателя общественного совета при МВД Геннадия Давыдько. Глава Белтелерадиокомпании избран почетным председателем совета.

По мнению новоиспеченного председателя, «отношение каждого гражданина к сотрудникам органов внутренних дел является тем самым маркером, который показывает, что если милицию уважают и любят, то страна здоровая».

На эти слова оперативно отозвался лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

Кто вошел в состав общественного совета при МВД?

Полный состав совета опубликовала  «Народная Воля».

Ирина Альховка, председатель Правления миссии международного общественного объединения «Гендерные перспективы».

Владимир Гридюшко, генеральный директор государственного театрально-зрелищного учреждения «Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь»

Вадим Девятовский, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Александр Дранец, художник-скульптор.

Екатерина Дулова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор Белорусской государственной Академии музыки.

Иван Дырман, председатель Центрального совета добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь.

Дмитрий Жук, генеральный директор унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство».

Марат Марков, председатель правления закрытого акционерного общества «Второй национальный телеканал».

Роман Мотульский, директор государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси».

Геннадий Пальчик, председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.

Протоиерей Сергий Кузьменков, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими воинскими формированиями Республики Беларусь

Светлана Стаценко, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени В.Мулявина.

Олег Суконко, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова»

Виктор Чайчиц, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, председатель Республиканской коллегии адвокатов

Юрий Шумский, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Николай Щёкин, руководитель Центра политической и экономической социологии научного учреждения «Институт социологии Национальной Академии наук Беларуси»

Всеволод Янчевский, директор государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий».

Ни одного правозащитника в составе общественного совета при МВД нет.

В связи с новыми назначениями «Салідарнасць»вспоминает, какими делами совет отметился в последнее время.

Как члены совета тестировали тюремное меню

Год назад члены совета провели выездное заседание в Могилеве, гле посетили тюрьму №4 и местный ИВС. Программа визита предусматривала поход в столовую.

— Питание на высшем уровне, как в ресторане, признаюсь честно, я даже попробовала — очень вкусно, — поделилась впечатлениями певица и депутат Ирина Дорофеева.

Сравнение тюремного меню с ресторанным вызвало возмущение у лидеров мнений, часть из которых имела возможность на себе испытать прелести кухни в неволе.

Журналист Добровольский и провокация

Когда в январе 2016-го в суде Фрунзенского района Минска сотрудниками милиции был избит журналист Павел Добровольский, председатель общественной комиссии при МВД вряд ли мог остаться в стороне от громкого скандала. Он и не остался, но отреагировал достаточно своеобразно.

В одном из выпусков авторской передачи «Клуб редакторов» Геннадий Давыдько обвинил избитого журналиста в провокациях против столичной милиции. Мол, сам ворвался в служебное помещение, кричал, размахивал руками, не реагировал на замечания. Да еще и травмы свои преувеличил.

И хоть на скандал с участием милиции Давыдко отреагировал не в качестве председателя общественной комиссии, красноречивости этот факт нисколько не теряет. Добавим, что в той передаче Добровольскому досталось и от Павла Якубовича. 

 
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