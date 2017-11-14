Фотожабы: «Подозрительная старушка на 7 часов»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

«Белорусский след» в фейковой истории Минобороны России

Лукашенко заявил, что основная «кухня» предстоящих местных выборов будет находиться на избирательных участках

Может ли глава государства окружать себя красотками?

Белорусы получили около 100 тысяч карт поляка. Это половина из выданных по всему миру

И к новостям в России и мире

Президенты США и России, наконец, встретились. Некоторые критики упрекнули Трампа за слишком доброжелательные заявления в адрес Путина

На полях саммита АТЭС президенты общались буквально пару минут. Но объясняться обоим приходится уже двое суток

Зима близко: «Ничего вы не знаете, товарищ Джон Сноу»

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Жесткий молочник или Приключения Россельхознадзора в Беларуси