Погибла судья из Орши, которая рассматривала дела оппозиционеров

Судья Оршанского суда Татьяна Рыбакова погибла вечером 11 ноября.

Трагедию спровоцировало незначительное ДТП. 45-летняя Татьяна Рыбакова ехала на автомобиле «Ситроен» в качестве пассажирки. Неподалеку от Толочина на трассе М1 в машину попало колесо, отлетевшее у встречного «Пежо».

Рыбакова стала вызывать сотрудников ГАИ и направилась на другую сторону дороги к водителю «Пежо». В это момент женщину без фликеров не заметил ехавший по дороге водитель «Хёндэ»…

Татьяна Рыбакова приобрела известность после процессов над активистами и оппозиционерами, сообщает «Наша Ніва». В частности, она осудила Павла Северинца на 15 суток за участие в «Марше нетунеядцев». В 2007 году Рыбакова приговорила к аресту художника Алеся Пушкина за то, что он выбросил из окна РОВД красно-зеленый флаг, в 2012 году судила правозащитника Валерия Щукина якобы за хулиганство и неподчинение милиции.

Павел Северинец написал в Facebook:

– Загінула суддзя Таццяна Рыбакова, якая судзіла мяне ўвесну ў Воршы. У прыцемках на трасе М1 ад машыны, якая ішла сьпераду, адарвалася кола і бахнула ў машыну, дзе была суддзя. Абедзьве машыны спыніліся, Рыбакова выйшла разьбірацца. Была без флікера, і яе насьмерць зьбіла наступная. Memento mori.