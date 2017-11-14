Как государство приучает инвалидов сидеть на пенсии

Почему только 17% людей с инвалидностью имеют работу.

В начале 2017 года в Беларуси было 556 тысяч людей с инвалидностью. Большинство из них не работают, не учатся, не пользуются городской культурно-досуговой инфраструктурой, не выходят в город по делам.

Большую часть времени они проводят дома, а многие вообще никогда не выходили на улицу, говорится в исследовании «Обзор о положении детей-инвалидов и молодых инвалидов в Беларуси».

Больше 70% опрошенных людей с инвалидностью трудоспособного возраста называют инвалидность главной причиной, по которой они не работают.

Между тем работа дала бы этим людям возможность включиться в общественную деятельность, иметь достаточный доход и связи для более высокого уровня жизни.

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