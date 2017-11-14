Шкатулки из натурального массива

Деревянные шкатулки для украшений – непревзойденный шик и роскошь

Небольшие аксессуары из натурального массива станут отличным дополнением туалетного столика представительницы прекрасного пола. Изделия позволяют придать изюминку любому интерьеру, хранить бижутерию, дорогие украшения, письма, полные сердечных тайн. Столярная мастерская ZHIVOEDEREVO предлагает создать конструкции любой сложности, дает возможность заказчику подобрать удивительный аксессуар из широкого ассортимента декоративной продукции. Специалисты готовы реализовать самые изощренные фантазии, воплотить мечты в реальность. Профессиональное предприятие имеет отменную репутацию, является экспертом в области изготовления мебели из натурального массива. Эффектные деревянные шкатулки позволяют хранить рукоделие, презенты, различные мелочи, они могут совмещать несколько ярусов.

Эстетически привлекательная шкатулка всегда смотрится уместно, это востребованный аксессуар, беспроигрышный вариант сюрприза романтичной особе. Небольшие изделия подойдут, чтобы обеспечить сохранность колец, цепочек, сережек. Среди огромного количества материалов изготовления особое внимание уделяется именно дереву. Экологически безопасное дерево превосходит все существующие аналоги, не теряет привлекательности через многие годы эксплуатации, выдерживает механические повреждения.

Как заказать элитную шкатулку из массива

Оригинальные деревянные изделия ручной работы высокого качество смогут изготовить на заказ настоящие профессионалы своего дела. Мастера компании «Живое дерево» готовы создать причудливый декор интерьера, отреставрировать, изготовить мебель, выполнить массивом отделку помещения, создать красивые изделия для загородных, дачных домов. Деревянная мебель никогда не выйдет из моды, это признак шика, благородства, отменного вкуса. Конструкции из массива обладают незримым теплом природы, создают комфорт, уют, приятную атмосферу, непритязательный дизайн. Желающие придать помещению изысканности должны обязательно заказать продукцию ручной работы, чтобы лично оценить безупречный внешний вид, совершенство шкатулок, комодов, гарнитуров, кресел.