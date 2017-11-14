Элитные морские деликатесы Fusion Sushi

Свежие и полезные суши Fusion Sushi – оперативная доставка по Минску

Восточные блюда славятся невообразимым вкусом и богатым содержанием полезных веществ. Особой популярностью пользуются изумительные деликатесы, которые предлагают повара компании Fusion Sushi. Профессионалы приложат максимум усилий, чтобы удовлетворить самые взыскательные запросы гурмана, очаровав его необычным вкусом привычных суши. Сайт доставки суши - беспроигрышный вариант, когда необходимо срочно приготовить закуску, удивить приглашенных экзотической пищей. Повара подготовили идеальное сочетание разнообразных ингредиентов: бекона с креветками, сладкого манго и лосося, авокадо с угрем.

Опытные сушисты смогут удивить, порадовать огромным диапазоном выбора японских деликатесов. При заказе элитных угощений от 250 000 / 25,00 руб. покупателям гарантирована бесплатная доставка. Не стоит упускать шанс насладиться вкуснейшими морскими деликатесами, свежей рыбой, крабами, икрой, прочими дарами моря. Заказы принимаются с понедельника по воскресенье, начиная с 11 до 23:30. Приятно удивляет выбор приемлемого способа оплаты: наличными или банковской картой Халва. Продукты доставляются заказчику в экологически чистой упаковке. Профессионалы тщательно следят за качеством, свежестью, чистотой ингредиентов, поэтому гарантируют максимальное наслаждение от японской кухни.

Вкусные суши в Минске с доставкой

Гурманы утверждают, что прием пищи должен приносить удовольствие. Поэтому многие посетители сервиса Fusion Sushi высоко оценили преимущества оригинальных кулинарных шедевров. Необычные блюда приготовлены с учетом всех пожеланий. Поклонники вегетарианской пищи могут рассчитывать на должное внимание. Среди широкого ассортимента диетические, вегетарианские суши. Дополнить пиршество смогут прохладительные напитки, сладкие десерты, гарниры и закуски. Специализированный сервис предлагает детское меню, чтобы родители могли порадовать своих малышей.

В широком ассортименте соусы, гарниры, роллы и сеты. Стоит попробовать нежный тунец, окруженный плавленым сыром, свежим ароматным огурцом и зеленым луком. На обед обычно заказывают лосось в сливочном сыре, с зеленью и чуккой. Поварской состав Fusion Sushi имеет богатый опыт, огромный творческий потенциал, чтобы воплотить мечты, пожелания в реальность. Достаточно набрать номер +375 29 3-705-125, чтобы самые восхитительные суши незамедлительно оказались на столе заказчика.