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14.11.2017
Мифы о сервисах обратного звонка

О сервисах обратного звонка ходит столько мифов и слухов, что можно запутаться во всех противоречиях. Мы решили эту проблему и покажем вам, как всё обстоит на самом деле.

Привет! Сегодня мы разрушим главные мифы про callback-сервисы. Постараемся прямо сейчас опровергнуть целых 5 заблуждений. Решать вам, получилось ли это у нас в итоге.

Он постоянно выскакивает на экране и только раздражает людей.

Всё это легко настраивается. К примеру, можно поставить виджет, который действительно будет надоедать посетителям. А можно от него вообще избавиться. Окошко станет появляться только после нажатия кнопки. Притом каждый выбирает сам, как ему поступить в этой ситуации. У нас тоже была проблема с тем, что иные callback-сервисы внезапно выпрыгивают на экране. Поэтому решили, что надо исправить такую ошибку. Право выбирать останется за человеком, который ставит на сайт виджет.

Это нанесет ущерб сайт в долгосрочной перспективе.

А вот и нет! Мы решили провести тест и поставили CallBacky на сайт Городской Службы еще в начале прошлой осени. Спустя полгода было получено 887 звонков и закрыто 667 сделок. Заметили, что ежемесячный бюджет на привлечение трафика не поменялся, а количество звонков постоянно растет. Объяснить это можно легко – чем больше CallBacky остается на сайте, тем лучше происходит адаптация. Для постоянно заходящих на портал виджет не показывается, так как человек уже в курсе, что достаточно нажать по кнопке и сделать заказ callback.

Это хотят только интернет-магазины.

И опять вы не угадали. Первое место в списке занимают сайты, которые продают конкретные услуги. Например, веб-студии, стоматологи, курсы английского языка или автомобильные сервисы. Продавцы товаров, которые можно со всех сторон пощупать руками, callback-сервисы помогают в повышении количества продаж благодаря консультациям.

Совершенно не эффективно.

Трафик превращается в звонки благодаря CallBacky. Никто звонить не будет, если не окажется трафика. В основном про неэффективность говорят люди, к кому за день приходит максимум 5 посетителей. Если на сайте 500 человек ежедневно, то вам будет гарантированно хотя бы 20-30 звонков. Например, на одном из наших порталов за сутки посещаемость в 3500 человек. Ежедневно наши 12 менеджеров обрабатывают по 500 звонков. На рекламу и дальнейшее продвижение затраты получаются соответствующими.

Клиент будет звонить без виджета, если сам пришел на сайт.

Ага, и сам же пойдет и доставит свои товары себе домой. Если серьезно, то звонки без виджетов возможны, если вы – монополист и единственный человек в интернете, который продает кошельки из марсианской кожи. Это не так? Тогда большинство посетителей попросту закроет вкладку с вашим сайтом и пойдет в Google, чтобы найти что-то более стоящее. Скорее всего, это будут ваши конкуренты. С помощью виджета можно сделать удобным телефонный диалог. Дальше – работа менеджера. Если он хотя бы что-то понимает в собственном деле, то обязательно закроет сделку от позвонившего теплого килента. Если что, он за это ежемесячно получает зарплату.

Достаточно протестировать виджет, и вы убедитесь в сказанном выше сами. Попробуйте белорусский сервис обратного звонка и получите 10 минут звонков для тестирования абсолютно бесплатно.

 
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