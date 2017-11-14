Как выглядит новая президентская клиника

В 2015 году по указу президента началось строительство нового медицинского центра (в народе — лечкомиссии) в Ждановичах. На возведение объекта «под ключ» потребовалось 100 млн евро и два года времени, пишет REALTY.TUT.BY.

Клиника почти готова, ее сдача намечена на 31 декабря.

Скриншот из видео

Площадь здания «Республиканского клинического медицинского центра» Управделами президента, согласно документам тендерных закупок, — 18 000 м². Тут будет стационар на 100 коек и поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену.