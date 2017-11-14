Красивая мозаика из натурального камня

Природные материалы в интерьере – ключевые особенности и преимущества

Натуральная мозаика признана прекрасной альтернативой вместо дорогостоящей керамики. Природный камень обладает колоссальной прочностью, износостойкостью, имеет оригинальный рисунок, созданный самой природой. Поэтому мозаика из натурального камня www.kievstone.com.ua/mozaika.html станет идеальным покрытием стен, пола. Отделка часто применялась для облицовки фасадов, культовых архитектурных сооружений. Материал отлично подходит для выполнения отделки коммерческих, частных зданий. Уникальная мозаика позволяет создавать необычные интерьеры, преображать до неузнаваемости помещения. Рассмотрим самые сильные стороны и преимущества облицовочного материала: высокая прочность, надежность, долговечность, длительный срок эксплуатации по сравнению с существующими аналогами. Благодаря уникальному дизайну удается создать необычные цветовые интерьерные решения, которые станут настоящей изюминкой.

Широкий ассортимент и область применения отделочного материала

Эстетически привлекательная мозаика из натурального камня широко применяется в кафе, магазинах, жилых помещениях. Изделие разрешено монтировать на лоджиях, балконах, в сантехнических помещениях, где отмечается высокий уровень влажности, резкие перепады температур. Дно и стены бассейнов часто вымощены качественной натуральной мозаикой. Особой популярностью пользуется мозаика из травертина, сланца, мрамора. Долговечные материалы смогут веками сохранять безупречный внешний вид. Эстетам предлагается приобрести мозаичное панно – стильное, необычное решение для нестандартного, ультрасовременного интерьера.

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