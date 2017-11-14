Аренда и прокат вибротрамбовок

Вибротрамбовка – незаменимый агрегат для выполнения строительных и дорожных работ

Желающие качественно укладывать тротуарную плитку, выполнять уплотнение строительных материалов должны обратить внимание на специальную технику. Аппараты способны создать идеально ровную поверхность, уплотнить отдельные участки. Вибротрамбовка https://budprocat.com/vibrotrambovka/ может иметь дизельный или бензиновый двигатель. Последний вариант имеет следующие преимущества: бесшумность работы, экономию топлива, простоту эксплуатации. Дизельные инструменты обеспечивают интенсивные нагрузки, обладают высокой энергией удара. Агрегат позволяет выполнять задание на узких участках, обеспечивает достаточную маневренность. Компактный инструмент необходим при прокладке траншей, предотвращает образование трещин, предназначен для уплотнения грунта. Небольшие габариты – отличительное преимущество специализированной техники. Для выполнения разовых работ покупать дорогостоящую технику нецелесообразно. Поэтому многие склоняются к актуальному сервису – аренде виброплиты.

Равномерное уплотнение при помощи вибротрамбовки

Чтобы подобрать подходящий инструмент специалисты рекомендуют учесть определенные параметры. Важнейшим показателем выступает частота вибраций. Чтобы выполнить идеально ровное уплотнение лучше отдавать предпочтение агрегатам с высоким показателем частоты вибраций. Площадь охвата поверхности будет напрямую зависеть от размера рабочей плиты. Если пространство ограничено, нет необходимости арендовать объемные устройства. Для данной ситуации идеальным решением станет небольшой агрегат, который будет безукоризненно выполнять работы в узкой траншее.

Актуальный критерий выбора арендуемого агрегата – тип двигателя. Работа на масштабных объектах предполагает использования дизельного аппарата. Бензиновый виброног выделяет выхлопные газы, характеризуется существенной мощностью, производительностью. Самым экономичным вариантом считают устройства, работающие от электросети. Специализированная компания «Будпрокат» гарантирует надежность арендуемой техники. Вибротрамбовки сдают в прокат на выгодных условиях.