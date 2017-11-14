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14.11.2017
Как быстро получить удостоверение по электробезопасности

Быстро оформить допуски по строительным специальностям в соответствии с существующими нормами

Лица, работа которых связана с эксплуатацией, ремонтом, заменой электрооборудования, подвержены большому риску, поэтому должны проходить соответствующую проверку знаний, аттестации. По результатам экзаменов электрики получают соответствующие документы, дающие право на дальнейшее осуществление электромонтажных работ, здесь можно получить подходящий документ, без отрыва от профессиональной деятельности. На сегодняшний день существует несколько способов получения соответствующего документа. Электрикам предстоит пройти соответствующее обучение посредством учебного центра. Эта процедура занимает много времени, средний срок обучения – месяц. Экзамен проходит под личным надзором инспектора, председателя комиссии, осуществляется в стенах учебных центров. По результатам сдачи экзамена абитуриент получает необходимую корочку.

Чтобы избежать лишних затрат времени и нервов, стоит обратиться к настоящим профессионалам, которые смогут предоставить документ, учитывая необходимую группу допуска. Документ будет содержать оригинальные подписи инспектора, записи будут включены в журнал проверки знаний. Специалисты предоставляют копию бланка лицензии учебного центра. Данное предложение актуально для электриков, которые проходили обучение ранее. Большинство предприятий, численность сотрудников которых превосходит 50 человек, имеют возможность организовать свою комиссию, обеспечив соответствующую проверку знаний.

Почему выгодно сотрудничество с профессионалами

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