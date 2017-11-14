Вопреки статистике Шуневич заявил о снижении уровня преступности ежегодно на 6-8%

Уровень преступности в Беларуси ежегодно снижается на 6−8%, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает БЕЛТА.

– Идет уверенная декриминализация общества: стало меньше убийств, в том числе в быту, — сказал Игорь Шуневич.

TUT.BY обратил внимание: статистика МВД не коррелирует с заявлением министра о «снижении уровня преступности четвертый год подряд». Возможно, глава МВД имел в виду показатели по отдельным категориям преступлений, пишет портал.

Данные статистики МВД за 2011−2017 год