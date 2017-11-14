«Может, для разнообразия Беларуси сделать, наконец, что-нибудь и для белорусов?»

Зацепило! Александр Лукашенко пообещал сделать все для роста благополучия грузинского народа.

Фото president.gov.by

На встрече с завершающим миссию в Беларуси послом Грузии Давидом Котария Александр Лукашенко дал неоднозначное обещание:

— Вы всегда будьте уверены: Беларусь все, что может, сделает для Грузии, чтобы прекрасный, трудолюбивый грузинский народ всегда чувствовал себя хорошо и его благополучие росло.

Неоднозначное потому, что любое государство в первую очередь должно заботиться о благосостоянии собственных граждан.

Поддержание хорошего самочувствия другого, пускай и дружественного народа, это нонсенс. Особенно, если учесть тот факт, как сегодня чувствуют себя белорусы. Любопытно, что бы сказали о словах главы государства люди из очереди за дешевой хурмой?

Да и нужна ли грузинам наша поддержка? Вот лишь несколько цифр для сравнения. По данным Национального агентства статистики Грузии «Сакстат» в первом квартале 2017-го средняя зарплата в сфере образования составила около $ 234. В Беларуси, по данным Белстата за сентябрь, в этой же сфере зарплата составила около $ 285. В сельском хозяйстве в Грузии зарабатывали в среднем $ 273. В дотируемом из бюджета АПК Беларуси зафиксированы зарплаты в $ 316.

Белорусская медицина, достижения которой власти упорно выносят на первые места мировых рейтингов, может «похвастаться» средней зарплатой в $ 334. В Грузии этот показатель составляет $ 389.

Самые высокие заработки в І квартале этого года в Грузии были зафиксированы в финансовой сфере — $ 794, в Беларуси — $ 637.

«Бедная Грузия…»

Обещания Лукашенко грузинскому народу не обошли вниманием участники дискуссионной площадки talks.by. Приведем несколько высказываний.

«Может для разнообразия пора Беларуси что-нибудь, наконец, сделать и для белорусов?».

«А когда он что-нибудь будет делать для благополучия своего народа? Или свои не в счет? И что он собирается сделать для благополучия грузин? Обложит белорусов допналогом? Налог с белорусов для благополучия грузин. От этой власти можно ожидать что угодно, уже сил никаких нет».

«Не пора ли пустить все силы на свой народ?».

«И притом ещё РФ надо постоянно плечо подставлять».

«Бедная Грузия. Она не знает, что её ждёт, если за дело возьмётся ЭТОТ человек».