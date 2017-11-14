Молодой белорус «обнаглел и стал проходить босиком»: в метро у него проблемы

25-летний Лев Толстой – фотомодель, делает дреды и играет на бас-гитаре. Внимание к себе парень завоевал босыми ногами – так он ходит даже зимой, пишет citydog.by.

– Никогда не ходите босиком. То, что делаю я, в первую очередь эксперимент, который еще не закончен. Поэтому не нужно этого делать специально, – рассказал Лев Толстой. – Мой эксперимент заключается в поиске ответа на вопрос, можно ли в нашей стране круглый год ходить босиком в условиях города. Я занимаюсь изучением возможностей тела… Завершится эксперимент при условии, если я смогу даже при -25 ходить минимум 1 час по улице.

Я знаю, что есть такое правило (в метро нельзя ходить босиком. Недавно Лев получил за это штраф 2 базовые). Но если уже говорить вообще о правилах, то в метро нельзя и в наушниках ходить, но сотни людей ходят – никто не делает им замечание. Поэтому если уже соблюдать правила, то по-настоящему – это первое.

А во-вторых, я считаю это правило абсолютно глупым и ничем не подкрепленным, так как объяснить, почему нельзя, мне так толком никто и не смог.

Поэтому и в метро я тоже хожу босиком. Это первое время я носил с собой шлепанцы или бахилы, а потом обнаглел и стал проходить босиком. Попасть в таком виде в метро несложно: я либо как-то пробегаю, либо быстро прохожу, мне пытаются сказать, что так нельзя, на что я отвечаю: «Мне все равно, вызывайте милицию».

Если выходит дежурный милиционер и спрашивает документы, я показываю паспорт, и обычно после этого меня отпускают.

Бывают разные случаи, конечно, когда меня задерживают, не пропускают или, наоборот, пропускают и т.д. Все это можно увидеть на моем канале в YouTube под названием «Метровские войны». Там больше 10 видео, где видно, что происходит на разных станциях.