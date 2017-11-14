«Мастер-класс от БелТА». Население уменьшается, но сообщается о его росте

И пусть численность населения в 2017-м году упала на 8930 человек (с начала года), искусство журналистики состоит в том, чтобы увидеть точки роста (за 300 человек за третий квартал года). Вот вам мастер-класс от БелТА, пишет antijournalist.by.

Следите за руками…

…прошло полгода, показатели продолжают радовать

… а ещё через четыре месяца происходит это

…и это продолжается с демографией и БелТА прямо сейчас

Итого численность населения уверенно росла на протяжении полутора лет и четырех сообщений информационного агентства и выросла с 9 498 700 человек до 9 495 800 человек. Дальше будет только лучше.

23 года президентства Лукашенко в цифрах