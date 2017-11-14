Якубович сместил Давыдько

Новым председателем общественного совета при МВД избран главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович.

Как сообщает БЕЛТА, «такое мнение» было принято единогласно на заседании совета.

Геннадия Давыдько, который с 2015 года возглавлял структуру, избрали почетным председателем общественного совета при МВД. Причина его смещения не сообщается.

Консультационный орган был создан в 2013-м для выстраивания диалога между правоохранителями и общественностью.

Напомним, в прошлом году члены общественного совета при МВД посетили ИВС в Могилеве, где выяснилось, что в неволе белорус питается лучше, чем на свободе.