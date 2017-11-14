Латынина: «Зачем России вести информационную войну в США? Вопрос бессмысленный»

Юлия Латынина попыталась объяснить на «Эхе Москвы» действия Владимира Путина и его соратников в отношении США.

«Экономика России меньше экономики Калифорнии. Вы проедьте по любому шоссе, и как только вы отъедете на 50 километров от Москвы, вы не увидите по обочине ни одного дома, где можно жить. Вот, поезжайте во французскую деревню, смотрите на русскую деревню и увидите, что это разные века, разные планеты. Да?

И вот на этой разной планете тоже в деревне стоит покосившийся забор или, там, высокий забор как у Чубайса или Патриарха, и на них тоже написано примерно то же самое, что в Боливии. Ну, какая разница американцам, что было написано на боливийских и русских заборах? Плюс, конечно, не хочет связываться с хулиганами.

И в Кремле всегда это принимали за слабость. Вот там помните, сначала избили поляков, причем польских дипломатов, потом, значит, в Эстонии был бронзовый солдат, потом была война с Грузией. Съели, да? Американцы съели даже войну с Грузией, Обама объявил перезагрузку.

«А, слушайте! Так какие они слабаки! Ну, давайте мы под шумок Крым оттяпали. А, значит, Крым оттяпали и не съели. Суки какие! Они нас не любят. Вот, давайте мы тогда им прямо в задницу воткнем!»

Ну, вот, кто-то посоветовал Путину эту гениальную идею вести информационную войну прямо на территории США. Зачем? – вопрос бессмысленный. Ну, там, условно говоря, зачем, я не знаю, Джек Потрошитель убивал проституток? Это вопрос из области психологии. Главное, чтоб знали наших. Они же слабаки».

«То, что российские стратеги важно именуют геополитикой — это по сути гоп-политика»