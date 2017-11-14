Почему белорусские компании едут оформлять инвестиционные сделки за границу?
Белорусские инвесторы не доверяют судам и финансируют стартапы «под честное слово».
Больше половины представителей венчурной экосистемы оценивают инвестиционный климат в Беларуси как неблагоприятный (54%). 15% из них признаются, что инвестиционный климат отрицательно влияет на ведение бизнеса и препятствует развитию бизнес-инициатив.
Лишь 8,6% считают климат благоприятным.
Еще почти 36% инвесторов признают наличие трудностей, хотя в целом условия их устраивают.
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