Почему белорусские компании едут оформлять инвестиционные сделки за границу?

Белорусские инвесторы не доверяют судам и финансируют стартапы «под честное слово».

Больше половины представителей венчурной экосистемы оценивают инвестиционный климат в Беларуси как неблагоприятный (54%). 15% из них признаются, что инвестиционный климат отрицательно влияет на ведение бизнеса и препятствует развитию бизнес-инициатив.

Лишь 8,6% считают климат благоприятным.

Еще почти 36% инвесторов признают наличие трудностей, хотя в целом условия их устраивают.

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