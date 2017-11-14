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14.11.2017
TUT.BY
В Витебске осудили священника по обвинению в сутенерстве

Суд Железнодорожного района Витебска 14 ноября огласил приговор по уголовному делу «батюшки-сутенера» — 39-летнего священника Николая Киреева из Ленинградской области, которого задержали в компании женщин легкого поведения на вокзале в белорусском городе.

Ему назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Свою вину в преступлениях священник Николай Киреев не признал. Перед началом заседания он заявил журналистам:

— Я не виновен, свою вину не признаю. Этих людей (девушек. — Прим. TUT.BY) я никуда не вывозил.

Николай Киреев заявил о своем намерении обжаловать приговор.

Слушания под председательством судьи Дениса Алексеенко продолжались три недели в закрытом режиме. Журналистов в зал не пустили даже перед началом процесса 25 октября, сославшись на «просьбу потерпевших».

Россиянина обвиняли в покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией — при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Процесс был закрытым, так как дело касалось преступлений в половой сфере — «в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц либо сведений, унижающих их достоинство». Для безопасности потерпевших, по словам судьи, им изменили анкетные данные.

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Напомним, отца Николая (Николая Киреева) задержали 3 августа. Первоначально сообщалась, что это произошло во время штурма притона в Витебске, однако позже Следственный комитет уточнил: наручники на 39-летнего мужчину надели на автовокзале Витебска, когда батюшка пытался сесть в автобус вместе с 20-летней и 30-летней женщинами.

По данным следствия, мужчина с апреля по август 2017 года переписывался в интернете с этими женщинами. Получив их согласие на занятие проституцией за деньги в Санкт-Петербурге, 3 августа обвиняемый приехал в Витебск, чтобы доставить их в Россию. В 19.30 его задержали сотрудники милиции при посадке в автобус Витебск — Санкт-Петербург рядом с домом № 2 на улице Космонавтов в областном центре.

Следователи также установили, что мужчина в сговоре с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами в январе-феврале нынешнего года вел аналогичную переписку в интернете с другими белорусками. Две из них — 25-летняя и 29-летняя женщины — ответили согласием заниматься проституцией в Санкт-Петербурге за деньги.

По указанию россиянина гражданка Таджикистана в феврале прибыла в Гомель и провела вербовочные беседы с женщинами. Договорившись с ними о вывозе для занятия проституцией, купила билеты на поезд Гомель — Санкт-Петербург. Однако ее задержали правоохранители при посадке в поезд на железнодорожном вокзале Гомеля.

Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил вербовщицу к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В колонии женщина увидела телесюжет о задержании в августе в Витебске мужчины, который пытался вывезти девушек в Санкт-Петербург для занятия проституцией. В задержанном она опознала человека, который отправил ее в Гомель с целью привезти двух девушек в российскую северную столицу.

 
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