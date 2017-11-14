«Кубок Федерации в Минске запомнился двумя эпизодами о равенстве всех перед законом»

Спортивный журналист Антон Рогач сообщил о любопытных ситуациях во время финала Кубка Федерации.

– Кубок Федерации в Минске запомнился двумя эпизодами о равенстве перед законом всех граждан вне зависимости от статуса. Как известно, в теннисе входить в зал и перемещаться по нему можно исключительно во время смены сторон. Впрочем, я стал свидетелем двух исключений из этого строгого правила.

1.Во время третьего гейма первого сета парной встречи на 109 секторе случилось заметное оживление. В зал вошел Александр Лукашенко. Гейм был в самом разгаре, но это главу государства не смутило. «А почему это вообще без меня начали?» - попытался прочитать мысли Александра Григорьевича коллега.

2.Ожидаю смены сторон под дверью сектора, где располагалась ложа прессы. Вскоре подходит оператор БГТРК и просит войти. Стюард убедительно сказала: «Нельзя, такие правила. Исключений не делается ни для кого». На что человек с камерой «Беларусь 1» заявил: «Ну слушайте, я президента снимаю с такого же расстояния, как с вами сейчас разговариваю».

Девушка с рацией, конечно, смутилась, но спустя розыгрыш оператор оказался внутри. «А вы здесь постойте», - ну хорошо, я ведь так близко к президенту не находился.

Лукашенко и его свита пришли с девушками посмотреть теннис. Фотофакт