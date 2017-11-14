После концерта в Гомеле Юрий Шевчук зашел в местный университет

Лидер «ДДТ» захотел посмотреть на центр памяти о Великой Отечественной, сообщает kp.by.

Звездный гость неожиданно посетил филфак Гомельского госуниверситета имени Скорины: назавтра после концерта «ДДТ» в Гомеле Юрий Шевчук зашел сюда по приглашению своего друга, завкафедрой русской и мировой литературы Ивана Афанасьева. Как уже рассказывала «Комсомолка», литературовед и музыкант подружились после того, как гомельчанин нашел наградные листы отца Юрия Шевчука.

Юрий Шевчук захотел посмотреть на плод работы Ивана Афанасьева - литературно-просветительский центр памяти о Великой Отечественной войне «Патриотика» при кафедре русской и мировой литературы. Есть там и экспонаты от самого Шевчука. Кстати, в этот день экспозиция пополнилась новым подарком от музыканта - репродукцией картины, на которой Шевчук изобразил своего отца-фронтовика.

Музыкант зашел в университет буквально на десять минут - на улице ждал автобус. Гостя встретили сотрудники кафедры.

- Ну рассказывайте! Как поживаете, зарплату не задерживают? - в шутку спросил Шевчук, раздавая автографы.

- Нет, маленькая, но вовремя! - засмеялись преподаватели. Некоторые из них рассказали, что были на концертах «ДДТ» - Шевчук поблагодарил за это и предложил сфотографироваться на «добрую память».

Музыкант рассказал, что его семья родом из этих мест - «где-то на границе Беларуси и Украины». Предков Шевчука репрессировали:

- Погрузили в товарные вагоны и вывезли, полсемьи моей погибло, деда расстреляли во время сталинских репрессий. А я родился на Колыме.