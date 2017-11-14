Райкин призвал «урезонить» министра культуры РФ Мединского

Худрук «Сатирикона» связал проверки театра с личной неприязнью со стороны министра культуры и призвал власти «урезонить» Владимира Мединского. По словам Райкина, министр мстит ему за речь о «наездах на искусство».

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что прокурорские проверки, которые идут в театре в этом году, являются «местью и наказанием» со стороны министра культуры. Владимир Мединский, по словам актера, «не может простить» ему слов, сказанных на съезде Союза театральных деятелей в октябре 2016 года о «наездах на искусство» со стороны «оскорбленных людей».

Новое обращение Райкина опубликовал телеканал «Дождь».

«Он не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра «Сатирикон». Просто вредит самым последовательным, прицельным, планомерным образом», — добавил худрук театра.

«Я хочу обратиться к высоким властным инстанциям, которые находятся над Министерством культуры. Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, злонамеренно вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет, который создал Аркадий Райкин, которым я руковожу 30 лет, у этого театра есть очень серьезные заслуги, мне кажется, перед культурой отечественной», — говорится в его заявлении. Также Райкин обращается к руководителям других театров, союзу театральных деятелей и зрителям.

«Я думаю, что мои скромные заслуги, они не меньше, а больше, чем заслуги этого начальника нравственности всей Руси, директора честности и доктора исторических и политических наук. Я думаю, что если мы всем миром, все вместе как-то сумеем его поставить на место, то я думаю, что будут благодарны не только театр «Сатирикон», но и многие деятели и учреждения культуры», — подчеркнул он.