Экономист: У нас часто бывает, что сегодня заработали, завтра проели

МАЗ выходит из кризиса: спасет ли это белорусский автопром?

В последнее время промышленный гигант находится, что называется, на слуху.

Например, только в ноябре производитель отметился дважды: в Киеве и в Калининграде, где завод выиграл тендер на поставку городских автобусов.

Подтверждает позитивную динамику предприятия и статистика: за восемь месяцев текущего года Минский автомобильный завод увеличил продажи техники на 29%. При этом на российский рынок было отгружено на 11% больше автомобилей, чем за соответствующий период прошлого года.

Способен ли МАЗ вернуть былые позиции?

Ситуация на предприятии далеко не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд, считает экономический эксперт Александр Алесин.

— Там существует несколько производств: и производство автобусов, и производство грузовых автомобилей, — замечает он. — Первое из них никогда не было в упадке. Да, были отдельные колебания, но сбыт всегда держался на приличном уровне. Одно время даже автобусное производство было чуть ли не донором всего Минского автомобильного завода.

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