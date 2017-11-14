Как белорусские чиновники воруют сладости из чужого кармана

Кажется, пресловутая стабильность обходится Беларуси дороже, чем это принято считать.

Многие белорусы понимают, что последние годы страна активно живет в долг. Независимые СМИ регулярно сообщают то о возможном кредите МВФ, то о новом китайском кредите, то о новом российском, который нужно взять, чтобы вернуть старый. Долги Беларуси уже даже стали объектом шуток в Байнете.

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Однако чтобы прочувствовать весь масштаб происходящего, достаточно обратить внимание на некоторые цифры, опубликованные официальной статистикой. Согласно этим данным, в 2017 году госдолг Беларуси достиг исторического максимума – и в абсолютном выражении за последние пять лет вырос более чем в 20 раз!

В частности, в октябре внешний государственный долг Беларуси превысил отметку 16 миллиардов долларов – и увеличился с начала года на 2,7 миллиарда.

Таким образом, Беларусь достигла опасной границы, когда сумма долга составляет более 30% от ВВП. Но, как оказалось, это еще только ягодки. Согласно прогнозу международных экспертов, если белорусские чиновники не начнут срочные реформы, то общий госдолг страны достигнет критического размера в 59% ВВП. И произойдет это уже через два года.

Такая ситуация напоминает картину, когда кто-то, совершенно внаглую, ворует сладости из чужого кармана, лишая денег и перспективы не только себя, но многие будущие поколения.

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