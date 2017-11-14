Слёзы Буффона: Италия впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира по футболу

13 ноября грянула главная сенсация отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.

В групповом раунде сборная Италия уступила прямую путёвку на российский мундиаль Испании, но вышла в плей-офф квалификации. Там «Скуадра Адзурра» попала на Швецию. Первая игра, состоявшаяся на поле скандинавов, завершилась их минимальной победой – 1:0.

Казалось, дома четырёхкратные чемпионы мира сумеют отыграться. Но второй матч завершился вничью – 0:0. И это значит, что Италия пропустит ЧМ-2018. Последний раз такой казус приключился с ней в далёком 1958-м…

Реакция легендарного Джанлуиджи Буффона красноречивее любых слов. Голкипер, которому в январе исполнится 40, уже объявил о завершении своей карьеры в сборной.