Три причины не верить обещаниям Кобякова бизнесу

Одна из них — сам премьер-министр.

Глава правительства Андрей Кобяков ознакомил бизнес-сообщество с планами властей по «максимальной либерализации предпринимательской деятельности».

Долгожданные для многих слова, но есть ряд причин, чтобы не поддаваться излишнему оптимизму. Одну из них на днях озвучил независимый экономист Ярослав Романчук. Эксперт рассказал о миллионах квадратных метров неиспользуемого государством имущества.

«Казалось бы, экономический рост должен был бы включать в коммерческий оборот неиспользуемые активы и ресурсы, но получается наоборот», — пишет экономист. По его убеждению, неиспользуемые ресурсы государство должно раздать бизнесу, но номенклатура не торопиться этого делать.

Второй момент: с начала этого года закрылись почти 28 тысяч ИП — лучшая иллюстрация «всемерной поддержки предпринимательства». По словам лидера «Перспективы» Анатолия Шумченко, доверие предпринимателей к властям и государству стремится к нулю.

Третья причина — сам премьер-министр. Вспомним акции протеста в марте 2005 года, когда он, будучи вице-премьером, выходил на Октябрьскую площадь к возмущенным предпринимателям. Доверие к нему, как к представителю власти, уже тогда серьезно хромало — протестующие встречали его слова выкриками «Позор!» и «В отставку». Но прошло двенадцать лет и уже премьер-министр Кобяков как ни в чем не бывало обещает сделать Беларусь страной для бизнеса.