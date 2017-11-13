Осквернение и порча: В Слуцке возбудили дело за облитого краской Ленина

Виновнику грозит до трех месяцев ареста.

История с облитым красной краской памятником Ленину в Слуцке получила продолжение. Местная милиция возбудила уголовное дело по статье 341 УК РБ (Осквернение сооружений и порча имущества).

Об этом сайту SlutskGorod сообщил заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде общественных работ, штраф или арест на срок до трех месяцев.

Напомним, инцидент в Слуцке произошел в ночь на 12 ноября. А неделей ранее в Березовке (Лидский район) местный активист принес к памятнику Ленина венок, украшенный черепами и запиской «Гары ў пекле, кат».

Голову Ленина из холодца пронесли по улицам Витебска. Фотофакт