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13.11.2017
Екатерина Бучнева, currenttime.tv
Экс-глава ЦРУ: «То, что Трамп делает наедине с русскими, – это либо наивность, либо глупость, либо страх»

На полях саммита АТЭС президенты США и России общались буквально пару минут. Но объясняться обоим приходится уже двое суток.

После встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что верит российскому президенту – Москва к вмешательству в американские выборы не причастна. Хотя американские спецслужбы уверены в обратном.

— Каждый раз, когда мы видимся, он говорит: «Я не делал этого». И я действительно ему верю: он говорит то, что действительно имеет в виду. Думаю, его это сильно оскорбляет, что не очень хорошо для нашей страны, — заявил Трамп.

Уже на следующий день президенту США пришлось объясняться перед американской прессой: «Я верю, что президент Путин действительно чувствует, что он не вмешивался в наши выборы. То, во что он верит, – это то, во что он верит. Я на стороне наших спецслужб, особенно после консультаций с их руководством. Я верю нашей разведке и серьезно с ними работаю».

Бывшие главы ФБР и ЦРУ — Джеймс Клэппер и Джон Бреннан — тут же обвинили президента в делегитимизации выводов американской разведки. Об этом они рассказали в эфире CNN. Бреннан также заявил, что Трамп позволяет Путину оставаться безнаказанным и подает дурной пример остальным странам. Экс-глава ЦРУ также предположил, что Путин мог просто запугать Трампа.

— То, что Трамп делает наедине с русскими, – это либо наивность, либо глупость, либо страх, — заявил Бреннан.

В Кремле предположение о «запуганном Трампе» назвали неверным. А короткий диалог лидеров старались представить максимально позитивно. И хотя полноценной встречи не состоялось — Белый дом в последний момент заявил, что графики президентов не совпадают – Путин назвал переговоры с Трампом успешными.

— Президент США ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно. У нас нормальный диалог, — сказал Путин.

11 ноября Кремль сообщил: Путин и Трамп согласовали совместное заявление по Сирии. Сам Трамп описал это как очень быстрое решение, его также принимали «на ногах» и на словах.

Текст официального документа составляли и вычитывали уже не президенты, а их помощники. Стороны подтвердили свою решимость бороться с ИГИЛ и добиваться на переговорах в Женеве политического решения сирийского кризиса.

 
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