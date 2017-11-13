В Могилеве умер второй мальчик, пострадавший при обрушении недостроенного дома

9-летний мальчик 1 ноября был доставлен в Могилевскую детскую областную больницу в состоянии клинической смерти.

Пострадавший при обрушении здания в Могилеве мальчик скончался в больнице, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

— Сегодня констатирована смерть второго ребенка, получившего травмы в результате обрушения железобетонного перекрытия на незавершенном строительном объекте. 9-летний мальчик 1 ноября был доставлен в Могилевскую детскую областную больницу в состоянии клинической смерти с тяжелой сочетанной травмой. С учетом новых обстоятельств следствием будет дана правовая оценка произошедшему, — проинформировала Оксана Соленюк. УСК по Могилевской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему в результате обрушения перекрытия на незавершенном объекте.

Дополнительно возбуждено еще одно уголовное дело по факту служебной халатности — ст.428 УК Беларуси. Дело возбуждено в отношении должностных лиц управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома в связи с невыполнением требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть ребенка и иные тяжкие последствия.

Напомним, днем 1 ноября в Могилеве под рухнувшей плитой в строящемся здании оказались зажаты двое мальчиков. Прибывшие спасатели извлекли двух детей. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть старшего мальчика, младший ребенок был доставлен в реанимацию.