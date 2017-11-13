До конца недели сохранится неустойчивая погода: снег, дождь и до -3°С

Прогноз погоды на ближайшие четыре дня.

14 ноября ночью на большей части территории ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах по северу страны ожидается сильный мокрый снег, сообщили БЕЛТА в Гидрометцентре.

Местами по Беларуси возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Днем мокрый снег и дождь ожидаются в отдельных районах, в основном по востоку страны.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +4°С, температура во второй половине дня повысится до 1-7°С.

15 ноября ночью по крайнему северо-западу страны, днем преимущественно в северных и центральных районах пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2°С, днем – от 0 до +6°С.

16 ноября ночью преимущественно по северной части страны, днем в крайних восточных районах Беларуси пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +5, днем – +2..7°С.

17 ноября будет преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед.

Температура воздуха ночью составит от -4 до +2 градусов, днем – +1..7°С.