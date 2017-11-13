В Байнете предложили, как отличить бедных «тунеядцев» от богатых

В cети активно обсуждают возможные изменения к скандальному декрету №3.

В частности, белорусов заинтересовало, как будет реализовываться новая инициатива властей, согласно которой «тунеядцев» заставят оплачивать некоторые государственные услуги по 100% стоимости.

Главный вопрос – как в поликлиниках и ЖЭСах будут отсеивать нищих тунеядцев от богатых неплательщиков налогов?

Ответа на этот каверзный вопрос у белорусских чиновников пока нет, но белорусские интернет-пользователи на дискуссионной площадке talks.by предложили несколько оригинальных идей.

«Если я плачу налогов в 10 раз больше соседа, мне окажут медпомощь в 10 раз лучше? Нет. Если я не пользуюсь бесплатной медициной, мне вернут налоги? Нет. Слабо сделать такое равноправие?»

«Если у нас капитализм, то пусть вернут все взносы ФСЗН – и не надо нам их бесплатная медицина, все равно не пользуемся».

«Как будут разделять? Да понятно. Просто построят поликлинику в Дроздах и отделят тамошних богачей…»