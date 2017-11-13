Последнее слово: «Деньги нигде не закопаны. Верну все через 20, 30 лет»

Бывшему минскому чиновнику, который провернул аферу на 500 тыс. долларов, дали 9 лет.

Бывшего заместителя главы Партизанского района признали виновным по ст. 431 УК «Подстрекательство к даче взятки» и ст. 209 «Мошенничество» и приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщает TUT.BY.

По приговору суда Николай Петрамович в доход государства должен выплатить 97 433 рублей (больше 48 тысяч долларов по курсу Нацбанка), еще 46 000 рублей — в качестве госпошлины.

Иски потерпевших удовлетворены полностью или частично. Самый большой иск составляет 89 174 рублей, самый маленький — 1900. Общая сумма — около 800 тысяч рублей.

У Николая Петрамовича конфискуют имущество: 300 долларов, 10 белорусских рублей, 3 мобильных телефона, планшет, ружье, холодильник, телевизор. С квартиры в Кунцевщине, где он жил с семьей, арест снят.

Сам Петрамович сказал, что не согласен с приговором и будет его обжаловать. Вот его последнее слово:

— Я раскаиваюсь, прошу прощения у всех, вне зависимости от того, признаю вину или нет. Хочу сказать всем, что деньги нигде не закопаны, не спрятаны. Верну все через 20, 30 лет. Поверьте, совесть у меня еще есть.

Слова Николая Петрамовича вызывали у потерпевших и смех, и возмущение. Они хотели бы вернуть свой долг сегодня, но у бывшего чиновника из имущества на его имя ничего нет.