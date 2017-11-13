Белоруска с ее «Воздухом» признана в Москве лучшим молодым хореографом

На выходных в российской столице прошел фестиваль Context. Diana Vishneva, ставший триумфальным для Ольги Лабовкиной.

В воскресенье в рамках фестиваля, музой и вдохновительницей которого является прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнева, состоялся вечер молодых хореографов Context Lab. Оценить участников пришла вся светская Москва, в том числе Светлана Бондарчук, Алена Долецкая, Полина Дерипаска, Ирина Кудрина и многие другие ценители искусства.

В конце вечера был выбран лучший молодой хореограф. Им стала Ольга Лабовкина из Минска с постановкой «Воздух». В качестве награды она получила стажировку в одной из именитых зарубежных трупп, пишет «Сплетник».

Ольга Лабовкина и Диана Вишнева, фото «Сплетник»

Белоруска, которая является основателем и худруком театра танца «Karakuli», уже получает поздравления в социальных сетях.