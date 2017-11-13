Эволюция Лукашенко: «Стал прислушиваться к либеральным идеям»

Политолог Карбалевич – о том, превратится ли Беларусь из «страны для жизни» в страну для бизнеса.

В понедельник, открывая международную конференцию, глава правительства Беларуси Андрей Кобяков заговорил о планах властей по «максимальной либерализации предпринимательской деятельности». В частности, он напомнил, что в стране уже подготовлен пакет из десяти нормативно-правовых актов, восемь из которых уже подписаны главой государства, а еще два находятся на рассмотрении.

Интересно, что, приглашая иностранных инвесторов в страну, премьер-министр обронил любопытную фразу: хочет, чтобы Беларусь стала «не только страной для жизни, но и для бизнеса».

«Салiдарнасць» поинтересовалась у политического обозревателя Валерия Карбалевича, согласится ли с таким посылом Александр Лукашенко.

– Это реакция властей на очередной кризис белорусской социально-экономической модели, – заметил собеседник в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi». – Эта модель в последние годы привела к спаду почти по всем показателям. И сейчас власть признает, что она де-факто вела страну в неправильном направлении. Если сейчас бизнес нужно раскрепощать, то зачем его было закрепощать?

Слова Кобякова политолог не считает частной инициативой премьера, поскольку в Беларуси правительство «самостоятельно не определяет экономическую политику»:

– То, что сейчас Лукашенко стал прислушиваться к либеральным идеям, говорит о том, что существующая экономическая система работает плохо. И он это понимает. Ситуация в экономике вынуждают его к таким действиям. То, что мы видели в феврале-марте, эти уличные протесты – это была реакция населения на экономические проблемы. И либерализация экономики – попытка решить эти проблемы.

Карбалевич считает, что пойти на кардинальное изменения Лукашенко не готов, а пытается провести отдельные косметические преобразования:

– Этих указов явно не достаточно. Главная проблема здесь в другом – в Беларуси нет гарантии собственности. Нет независимого суда, нет системы правосудия как таковой. Власть в любой момент может отнять у бизнесмена собственность... Власть может любого бизнесмена посадить в тюрьму и потребовать выкуп.

Так кто захочет работать в таких условиях? Новые указы не поменяли социально-экономическую модель Беларуси, а без этого трудно говорить о реальных изменениях.